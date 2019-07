Inician campaña para acabar con las pulgas y garrapatas

NUEVO LAREDO, TAM.- La ciudadanía se muestra apática ante la intensa campaña contra pulgas y garrapatas que lleva acabo el Centro Antirrábico, ente ello el director de este centro el médico veterinario Juan Antonio Salinas Aguilera, exhorta a la población a tener más cuidado con sus mascotas y que las lleven a vacunar.

Precisó que cuentan con suficiente tratamiento tópico para tratar a más de 30 mil animales, la población puede acudir al Centro Antirrábico ubicado en calle Victoria 1510 teléfono 713-5923, para que al animal le apliquen el tratamiento, el horario del centro canino es de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

“Y es que la gente no acude con sus mascotas al antirrábico que más podemos hacer nosotros, a pesar de que el tratamiento es gratuito no acuden, o acuden cuando ven que el perrito que ya anda lleno de garrapatas o pulgas, los animalitos también necesitan atención y cuidados”, explicó.

Precisó que esta campaña que iniciaron recientemente tiene también la finalidad de que ya no se presenten en la ciudad más casos de Rickettsia, actualmente se han registrado tres casos, además de estar en espera del resultado 49 personas.