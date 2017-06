Inicia juicio de Marjorie de Sousa y Julián Gil

CIUDAD DE MÉXICO.- “Julián dile a Marjorie que un hijo no es un cheque al portador”, “Estamos contigo Julián”, fueron algunos mensajes que un grupo de mujeres apostadas a las afueras del Tribunal Superior de Justicia le gritaron al actor Julián Gil cuando éste arribó al lugar donde este viernes inició el juicio que él y Marjorie de Sousa enfrentan por la manutención de su hijo Matías Gregorio.

El abogado de Julián Gil, Rodrigo Carmona, explicó lo que se realizaría en la audiencia del día de hoy: “Se hará el deshago de pruebas confesionales, testimoniales y documentales de los dos, las partes ofrecen sus testigos, hoy son seis testigos en total (cuatro de Marjorie y dos de Julián), son gente que conoce a los dos”.

También señaló que sería en el juzgado 12 donde De Souza y Gil se verían de nuevo para la audiencia. Sobre la nueva demanda que recibieron el día miércoles señaló que se trata básicamente de las mismas pretensiones que la actriz ya había manifestado.

El problema con esto es que ya existe una primera demanda que interpuso Julián Gil, en el que presenta un régimen de visitas y una pensión alimenticia, y después Marjorie interpuso otra donde solicita una pensión en favor de Matías, por lo que procederán a unificarlas porque no se pueden llevar dos demandas al mismo tiempo.

Sobre la prueba toxicológica que Marjorie había solicitado se hiciera a Julián, el abogado Rodrigo Carmona señaló que un juez federal ordenó se suspendiera cualquier prueba pericial, en cuanto no se resuelva el amparo que ellos interpusieron, ya que la consideran innecesaria e infundada en este proceso y sobre todo viola la intimidad de su cliente.

“Yo no tengo que demostrar nada, como siempre he dicho para mí eso es una jugada legal, infame de la abogada, yo no tengo nada que probar. Un juez federal ya dijo que no me las haga, pero si me las tengo que hacer me las hago, no hay ningún problema” , expresó Julián Gil.