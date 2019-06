Inglaterra regala la final a Holanda

CIUDAD DE MÉXICO.-Guimaraes fue un campo de minas para Inglaterra. Un mar de fallos inundó a los ‘Three Lions’. Los errores se multiplicaron sobre el césped del Afonso Henriques, brotaron sobre el húmedo verde portugués. Los alfiles se comieron a las torres. No resistieron en el tablero. De Ligt erró… pero Walker, Maguire, Stones, Barkley… fallaron condenando a Inglaterra en la prórroga (3-1).

El defensa del Manchester City, tan acostumbrado a sacar el balón a las órdenes de Guardiola, se lió. Giró sobre sí mismo ‘regalándole’ el cuero a un Depay al que frenó Pickford. El meta inglés se inventó un paradón pero dejó un rechace que Promes fue a remachar… pero Walker introdujo en la red al blocar el remate del extremo catapultando a Holanda a la final junto a Portugal. Una carambola con premio. Una jugada desgraciada al cuadrado para los de Southgate pero que no llegó sola. A Inglaterra le atacaron todos los males en el tiempo extra. Barkley también obsequió a Depay la jugada del 3-1 de Promes con otro mal pase atrás. Un alivio para De Ligt.

La electricidad sólo estuvo presente en las nubes que descargaron agua sobre Guimaraes. El sopor del Holanda-Ingalterra únicamente lo rompió De Ligt. A la torre del Ajax, una de las piezas más codiciadas del mercado futbolístico, se le fundieron los plomos en el primer acto y se le encendió la luz en el segundo. Fue capaz de lo mejor y de lo peor. La noche y el día en 90 minutos. Regaló un penalti a Inglaterra y cabeceó el empate en un ejercicio de personalidad para un ‘niño’ de 19 años que ha madurado una década esta temporada en la Champions. La noche y el día. De Ligt fue el Doctor Jekyll y Mr Hyde naranja tal y como hace cada vez que se viste de ‘ajacied’.

De Ligt marcó en otro partido importante. La Juventus en los cuartos de la Champions y el Tottenham en las semifinales habían sufrido sus cabezazos. También le cayó un mazazo a una Inglaterra que disfruta a balón parado. Una pizarra que cultivaron hasta el extremo en Rusia alcanzando las puertas de la final. Sin embargo, desde el córner que tantas veces les había dado el triunfo logró Holanda un empate que trabajó toque a toque.

De Jong movió los hilos de la ‘Oranje’ de Koeman y la Inglaterra de Southgate optó por correr. Con el capitán Sterling como agitador y Sancho como su escudero, los ‘Three Lions’ esperaron un error holandés. Sin Kane, aguardaron su momento. Y lo encontraron cuando a De Ligt se le escurrió un control dejando a Rashford frente a Cillessen. Le barrió acabando el balón en un punto de penalti desde el que el delantero del Manchester United no falló. Van Dijk lideró un muro… que tuvo una grieta.

Holanda tenía el cuero e Inglaterra el marcador. Kane entró al césped y Sancho rozó el 0-2. Walker falló como De Ligt… pero Depay mandó la ocasión al limbo. No falló el extremo del Lyon desde la esquina. Los últimos siete goles de la ‘Oranje’ han salido de sus botas. Colocó un córner medido en la cabeza del gigante del Ajax. De Ligt se redimió de su fallo. Vuelta a empezar con Inglaterra agarrando el control por primera vez.

Con empate, el partido se abrió y apareció el VAR. Lingard marcó el 1-2 tras una jugada coral de Inglaterra… pero el vídeo demostró que el estaba en fuera de juego por milímetros. En la siguiente acción, un chut de Bergwijn pegó en la espalda de Chilwell llevando el suspense a Guimaraes. No era penalti. Kane acarició el triunfo… pero su ocasión se fue al limbo. Como la de Depay.

La prórroga fue naranja. Stones se despistó y Promes logró el premio. Depay no pudo con Pickford pero sí que le batió el extremo del Sevilla con ayuda de Walker. Un golpe de suerte. Un suicido para Inglaterra. Los ‘Three Lions’ se dispararon en el pie y sólo Pickford detuvo la hemorragia con otro paradón a Depay. Un problema central que les costó la final. Barkley, que no es central pero que también falló, regaló a Depay un balón en el área que para que le diera a Promes el 3-1. Otro error garrafal. Grosero. No habrá pleno inglés. Se tendrán que ‘conformar’ con la Champions y con la Europa League. Holanda continúa con su rehabilitación. Sigue recuperando el tiempo perdido. Van Dijk y De Ligt se citan con Cristiano. Casi nada. Duelo de caballero y dragones en Do Dragao.