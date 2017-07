Ingenieras civiles por herencia

NUEVO LAREDO TAM.-Ellas son dos señoritas, que por característica especial lucen siempre una sonrisa, pero también ellas son ingenieras civiles, profesión que ha transmitido por herencia.

Ellas son las hermanas, María Isabel y Eva Alejandra Acevedo Martínez, de 24 y 22 años respectivamente y que se muestran orgullosas de tener la misma profesión de su señor padre, Eduardo Acevedo León, que por cierto ha sido reconocido como el Ingeniero del Año, por el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo Laredo.

Mientras tanto Eva Alejandra, dijo que desde siempre le gusto el trabajo de su papá y ya desde la secundaria se inició haciendo planos y después en el CBTIS 234 decidió la especialidad de construcción.

Lo demás vino por si mismo, estudio la carrera misma que concluyó en diciembre del año anterior y ha tenido mucho trabajo todo el tiempo.

“Hay mucho trabajo en todo el campo laboral, porque para todo se ocupa a un ingeniero civil, esta carrera me ha ayudado a cumplir con mis metas y la juventud de la ciudad deben ser animosos, hay mucho que hacer, no solo estar en el ocio, quizás muchos jóvenes no estudian por la economía pero siempre habrá posibilidades”, concluyó Eva Alejandra.