Infonavit realiza feria de la vivienda en City Club

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la finalidad de acercar información a los trabajadores y derechohabientes, este sábado 22 de junio se llevó acabo la “Feria de la Vivienda” con la participación de 10 desarrolladores que mostraron la oferta de casas en la ciudad.

En este evento que es organizado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) se ofertaron más de 500 casas nuevas y usadas.

Personal de esta dependencia estuvieron instalados en el centro comercial City Club en un horario de 2 a 7 de la tarde ofreciendo a decenas de trabajadores que acudieron al lugar estas viviendas, así como brindando asesoría de cobranza con despachos particulares.

Primitivo de Jesús Carrillo acudió a esta feria para conocer su puntuación, ya que anda en busca de un patrimonio para su familia.

“Es muy bueno este tipo de eventos, porque nos da la oportunidad de buscar una vivienda, yo vine a revisar mi puntuación porque ya quiero sacar mi casa, la información que me dieron despejaron todas mis dudas que tenía, ya me orientaron para poder tramitar un crédito”, aseguró.

Por otra parte, Javier Otero acudió junto con su esposa a informarse sobre cómo pueden obtener una vivienda.

“La información que me dieron nos sirvió mucho, ahora vamos a ver las diferentes opciones que tenemos, pues primero tenemos que ver si calificamos para adquirir una vivienda, me parece bien este tipo de ferias por que nos ayuda a los trabajadores que no podemos trasladarnos hasta el infonavit entre semana”, comentó.