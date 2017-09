Infonavit oferta más de 500 casas

NUEVO LAREDO, TAM.- Más de 500 casas usadas se estuvieron ofertando este fin de semana durante la Feria de la Vivienda Recuperada que organiza el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), donde participaron siete empresas expositoras.

Durante este sábado 23 de septiembre, personal de esta dependencia estuvieron instalados en la Plaza Hidalgo en un horario de las 10 de la mañana a 6 de la tarde ofreciendo a los trabajadores estas viviendas, así como brindando asesoría de cobranza con despachos particulares, sin embargo, esta feria continuará realizándose este domingo 24 de septiembre.

Comentó que los trabajadores que acudieron pudieron analizar los precios, opciones, sector y todos los factores que así lo requiera para comprar una casa, que van de los 195 mil pesos en adelante.

Recalcó que en este evento, también se manejaron temas de cartera, el cómo manejar su crédito, además de opciones de cómo usar su crédito como construcción en el terreno propio, el pago de una hipoteca, entre otros que despejaron las dudas de los trabajadores.

Reyner Rocha acudió a esta feria para solicitar asesoría y buscar una solución de pago para su vivienda.

“Yo tengo un crédito, pero se fue postergando, en mi caso mi casa fue vandalizada y el infonavit me esta hablando para una restructuración de deuda y esta feria se me hace una muy buena oportunidad para arreglar mi situación, la información que me dieron despejaron todas mis dudas que tenía, ya me orientaron para poder arreglar mi situación con mi crédito”, aseguró.