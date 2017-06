Infonavit facilita pago a deudores

NUEVO LAREDO, TAM.- A fin de dar solución a los créditos vencidos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Nuevo Laredo realizó este sábado 24 de junio, la “Jornada de Cartera” donde usuarios con adeudos acudieron a regularizar su situación.

Cristabell Zamora, gerente del Instituto dijo que este programa se trata de ofrecer un método alterno de solución de conflictos por adeudos vencidos, a fin de que los acreditados conserven su vivienda.

Detalló que la cobranza especializada, son los que tienen adeudos y morosidades más complejas de mayores meses pendientes.

Recalcó que es muy importante que el acreditado comprenda que una vez que ha firmado un convenio donde hay una solución disponible la aprovechen, es decir que le den seguimiento y que hagan los pagos puntuales tal como se les indica.

“Esto es muy importante porque no solamente se trata de firmar el convenio si no de cumplir con el porque de no hacerlo agotan esa solución que en un momento dado tenía cierta flexibilidad y que después ya no estará disponible para más adelante”, mencionó.