Influencer Lele Pons desea incursionar en las telenovelas como villana

CIUDAD DE MÉXICO.- Feliz de haber alcanzado 60 millones de vistas con el tema “Celoso”, la venezolana Lele Pons ahora voltea a ver las telenovelas, ámbito en el que aseguró que le gustaría ser invitada para contar una historia, pero con un papel de villana.

En entrevista con Notimex, la influencer y actriz venezolana se mostró contenta con los resultados de este tema musical, que a unas semanas de su estreno ya fue tendencia.

La también modelo afirmó que la canción, coescrita por ella y Ale Alberi, no tiene dedicatoria para nadie; sin embargo, sí lleva un mensaje implícito en el que hace hincapié en que todas las mujeres son dueñas de su destino.

“El tema refleja mucho de lo que pienso y cómo veo a la mujer actual, eso creo que es lo que ha cautivado”, apuntó la sudamericana, quien también está lista para ser parte del programa “La voz… México”, que se estrenará en octubre próximo.

Pons, quien será conductora del “reality” musical, está decidida a dar algunos consejos a los participantes. “Quiero que me vean como su hermana mayor, porque yo voy a sumar esfuerzos con ellos”.

Visiblemente emocionada, explicó que su participación en la emisión será una experiencia única y espera que después de este trabajo los productores la tomen en cuenta para hacer alguna telenovela, pues desde pequeña le encanta el género.

“Yo crecí con estas historias, así que no debe ser raro que me gusten y por supuesto que me encantaría que me invitaran a hacer un personaje, aunque de preferencia me gustaría ser la villana, porque se divierten más”.