Inflación sube precio de casas del Infonavit

NUEVO LAREDO, TAM.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) incrementó de manera importante los montos máximos de sus productos hipotecarios, para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda de mayor valor, con mejores característica y mejor ubicada en la ciudad.

Cristabell Zamora, titular de la dependencia en Nuevo Laredo aseguró que el mayor incremento fue de 68% para el crédito tradicional, que pasó de 921 mil 472.64 pesos a un millón 604 mil 132 pesos como tope máximo, sin embargo, recalcó que el monto de crédito dependerá del nivel salarial del trabajador, igual que el descuento máximo mensual.

“Hay viviendas de 450 mil pesos en adelante, el año pasado hubo un cambio en cuanto a los créditos INFONAVIT en VSM ya que se cambiaron a UMAS, quiere decir que en lugar de incrementar la deuda de acuerdo al salario mínimo solamente ahora se hará una comparación entre el salario mínimo y la inflación, lo que resulte menor de entre los dos se usará como incremento de su crédito”, dijo.

Como ejemplo, señaló que si el trabajador debía el año pasado 200,000 pesos este año deberá 208,000 pesos y su mensualidad también subirá en la misma proporción.

Manifestó que muchos trabajadores que están pagando su crédito, sienten que han estado pagando por años y ven que su deuda no se reduce, sin embargo, comentó que una manera de terminar de pagar más rápido su crédito y evitar los ajustes al salario anual en sus pagos, es adelantar mensualidades, a la medida de sus posibilidades.

“Si eres acreditado y te descuentan vía nómina mensualmente puedes, aparte, también hacer pagos parciales que se irán a capital. No obstante, el Infonavit no realiza corridas financieras, es decir, no cuenta con una simulación sobre cómo se van a realizar los pagos en cada periodo y cómo están comprendidos; y no ofrece descuentos por estos adelantos para reducir el saldo del crédito”, indicó.