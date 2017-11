Infarto, principal ‘asesino’ de neolaredenses

NUEVO LAREDO, TAM.- Desde hace 10 años que no cambia en cuanto al número de defunciones que se presentan en esta ciudad. En lo que va de este año, se han registrado un total de mil 700 defunciones, la principal causa de estos decesos son: Enfermedades del corazón.

Lo anterior lo dio a conocer el coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 5 el doctor, Francisco Mejía Barrientos, quien agregó que las enfermedades cardiacas ocupan el 18 por ciento, además de las enfermedades isquemicas otro tanto por ciento, que ambas dan un total de 30 por ciento.

Agregó que el rango de estas personas que fallecen son arriba de los 40 años en este tipo de padecimientos. De 10 años a la fecha el comparativo no cambia, ello debido al estilo de vida, genética, hijos de padres diabéticos, hijos de padres cardiópatas, y que la población no cambia su estilo de vida.

Precisó que con tantas acciones que realizan a lo largo de todo el año tratan de concientizar a la ciudadanía para que trate de cambiar un poco su estilo de vida, lógicamente que nacen más personas de las que mueren.

Destacó que en base a estas estadísticas que se están presentando, es urgente que las personas cuiden más su salud, le den un cambio a su estilo de vida, para que a mayor edad no tengan tantos problemas de salud.

“Tenemos que cambiar pero ya nuestro estilo de vida, y no hay más que dieta y ejercicio esa es la clave para disminuir este tipo de padecimientos, mientras que la gente no se preocupe por su salud, y no cambien como se les indica, seguirá habiendo muertes”, subrayó.