Ines Rau será la primera ‘Playmate’ transgénero de la revista Playboy

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo Ines Rau se convertirá en la primer “Playmate” transgénero en aparecer en la revista de su caballeros, engalanando la portada en su edición de noviembre.

“Being a woman is just being a woman.” Meet November 2017 Playmate Ines Rau, the first transgender Playmate. https://t.co/w28vfilSP9 pic.twitter.com/iVAqOgB0TK

— Playboy (@Playboy) October 18, 2017