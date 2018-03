INE, sin mecanismo para frenar fake news en Facebook

Convenio que firmó con la red social no ha tenido cambios para detenerlas

CIUDAD DE MÉXICO.- El convenio que firmó el Instituto Nacional Electoral (INE) con la red social Facebook no ha tenido modificaciones ni establece todavía un mecanismo puntual para combatir las fake news (noticias falsas).

Tras una solicitud de transparencia, el INE remitió al acuerdo que se difundió en la página de internet y que había sido publicado.

En respuesta a EL UNIVERSAL, el órgano electoral sostuvo que la razón por la que se determinó la confidencialidad fue porque la misma red social lo solicitó.

Más tarde, explica que al no haber impedimento legal en materia de transparencia se determinó su publicación en el sitio del instituto.

El acuerdo al que remiten señala que durante el periodo de elecciones (del 30 de marzo al 1 de julio) Facebook tiene la intención, pero no la obligación, de hacer que algunos de sus productos de participación ciudadana estén disponibles en su plataforma para los usuarios en México.

El pasado 13 de febrero, EL UNIVERSAL publicó que el convenio no establecía la manera de hacer frente a las fake news.

El documento difundido por el instituto señala que éste proporcionará a Facebook información en tiempo real sobre los resultados de la votación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Además, proporcionará un espacio físico en sus oficinas donde los representantes de la red social podrán realizar actividades relacionadas con las elecciones, como publicar en su plataforma videos en vivo de las actividades de la jornada electoral.

Asimismo, acordaron trabajar en conjunto para realizar foros relacionados en general con los comicios.

El texto indica que además las partes podrían emitir un comunicado conjunto relacionado con el memorándum.

El documento fue firmado por Shane Crehan, director de Facebook, y Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE.

Aunque el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, defendió el memorándum y destacó que se busca que los mexicanos cuenten con información real y que no caigan en noticias falsas, a la fecha el documento difundido en internet no prevé ningún mecanismo detallado sobre este particular.

“No hay convenio oculto. Son los que se conocen como convenios marco que se suscriben y que sustentan acciones conjuntas”, dijo.

En el apartado donde el INE difunde el convenio señala que se firmó para promover la participación ciudadana en los comicios de 2018.

Córdova Vianello señaló en ese entonces que el instituto llevaría a cabo reuniones con Facebook para generar información validada.

Sostuvo que el órgano electoral identificaría la información falsa y potenciaría información verídica para evitar confundir al electorado.

El consejero presidente defendió el convenio que signó la autoridad electoral con la red social al afirmar que ésta tiene un número importante de usuarios en México y que es un espacio que puede ayudar a difundir información real.

En tanto, los consejeros electorales también señalaron que el instituto firmaría otros acuerdos con Google y con Twitter.