INE sin lineamientos para reelección de alcaldes

INE no han emitido los lineamientos para este proceso en particular [Agencias]

INE no han emitido los lineamientos para este proceso en particular [Agencias]

CIUDAD VICTORIA, TAM.-A cuatro meses de que arranque el año electoral en Tamaulipas, lo que está previsto en la Ley para el próximo 19 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral no ha emitido aún los lineamientos a los cuales se habrá de ceñir, el proceso de reelección para alcaldes.

“El INE no han emitido los lineamientos para este proceso en particular, para que haya una igualdad de competencia entre aspirantes alcaldes- y candidatos”, precisó René Osiris Sánchez Rivas.

El magistrado del Tribunal Estatal Electoral en Tamaulipas dijo lo anterior luego de ser consultado a cerca de la preparación al interior de este órgano, en preparación precisamente al próximo proceso de elecciones en donde se elegirá presidente de la república, senadores, diputados federales y alcaldes, en este último caso, podrá haber reelección.

Dijo que etapa exige y plantea nuevos retos en la democracia tamaulipecas para lo cual, los actores políticos como los magistrados electorales tienen que actualizarse y capacitarse.

“Los magistrados del Tribunal de Tamaulipas estaremos recibiendo capacitación de la Sala Regional Monterrey, para unificar criterios respecto a ese tema de reelección”,adelantó.

Aceptó que este, es un tema complicado porque no hay una etapa como anterior en la que se haya llevado a cabo un proceso de reelección que les pueda servir de antecedente en la cual pudieran tomar algunas experiencias.

“Estamos periódicamente revisando supuestos hipótesis y todo eso nos está llevando a tener un piso firme para cuando lleguen las impugnaciones en su momento”, dijo al señalar que es interés de los magistrados documentarse y recibir la capacitación necesaria para en su momento, poder resolver en los casos que lleguen a este Tribunal.