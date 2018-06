INE recomienda votar bien

NUEVO LAREDO, TAM.- “La ley nos indica que cualquier marca en la boleta, que no deje duda sobre la preferencia del ciudadano es un voto válido, para que se complica la gente la vida, si lo mejor es hacer la tachita tradicional, eso sí, que no salga del recuadro donde se indique el candidato o partido de su elección, y de esta forma no habrá polémica, ni discusiones.

“Pero el ciudadano aún así tiene otras opciones para emitir su voto, como es una palomita, la carita, o cualquier otro tipo de marco que decidan utilizar, pero eso sí, siempre y cuando se cumpla como lo indica la Ley Electoral, que es no salir del margen del recuadro, no marcar dos candidatos, o alguna otra cosa que no sea contemplada por la ley, será automáticamente un voto nulo”, explicó Manuel Moncada Fuentes, consejero Presidente del INE en Nuevo Laredo.

En cuanto a la polémica de que aparecen los recuadros de los partidos que van con coalición, aunque lleguen a marcarlos a todos, sólo contará como un voto, y se contarán los puntos para cada partido únicamente.

“En el caso de la candidata independiente Margarita Zavala, que como sabemos, renunció a su candidatura, es fácil, el ciudadano que vote por ella el próximo domingo, su voto será nulo, en ningún momento se autorizó que ese voto se le dé a otro candidato, como sabemos, se ha rumorado en las redes sociales”, precisó Moncada Fuentes.

El funcionario federal, dijo que lo mejor será que el ciudadano use la tradicional crucecita, que quede dentro del recuadro del partido de su elección, y así se evitarán malos entendidos y el voto será válido.