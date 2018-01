INE rechaza retirar imagen de López Obrador de Internet

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para el retiro de imágenes alojadas en Intenet y que, según su queja, constituyen actos anticipados de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de la difusión, que mediante un cartel publicado en Radio AMLO y la red social Instagram, se hizo de la visita del dirigente por Londres, Inglaterra, donde fue presentado como “2018 Presidential Candidate”.

Los consejeros resolvieron que se utilizó esa frase para identificarlo como una persona relevante en un contexto político, y así anunciarlo en el evento académico que se realizó el 6 de septiembre de 2017, pues en ese país no existe algún otro tipo de palabra para expresar el carácter de aspirante ni de precandidato presidencial, además de que en esa fecha aún no iniciaba el Proceso Electoral Federal.

Por eso en este caso particular no se aprecia que sea un acto de precampaña, explicó la consejera Adriana Favela, “pero de ninguna manera eso implicaría que se esté permitiendo que la persona que aspira a la Presidencia y esté en proceso de precampaña pueda usar esa denominación”, que se otorga sólo por la autoridad electoral.

La consejera Claudia Zavala indicó que el contexto del cartel es lo que hace la diferencia y no es que en un futuro se permita el uso de la denominación de “candidato” a alguien que no tiene ese carácter, pero en las circunstancias particulares de este caso no hay irregularidad.