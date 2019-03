INE palomea coalición ‘Juntos haremos historia’ en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.-Por unanimidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la coalición Juntos haremos historia en Puebla, con la que Morena, el PT y el Verde, buscan ganar la gubernatura.

El órgano electoral también aprobó que el Partido Encuentro Social (PES) participe en la coalición con Morena- PT-PVEM en tres de los cinco ayuntamientos que estarán en disputa: Ahuazotepec, Cañada Morelos y Ocoyucan, pues se trata de un partido sin registro.

Según la ley electoral, en el caso de la elección para la gubernatura se trata de un proceso nuevo, por lo que solo pueden participar los partidos con registro; en tanto, que las elecciones en los municipios se repetirán ya que fueron anuladas por diversas irregularidades, explicó la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

El consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova, recordó que el PES no participará en la elección extraordinaria para la gubernatura, ya que perdió su registro como partido político al no obtener el 3 por ciento de la votación en las elecciones pasadas.

“Para efectos de la elección de gubernatura, el Partido Encuentro Social no existe, y creo que eso tiene que ser consistente con el contenido del propio acuerdo que registra el Convenio de Coalición, salvaguardando, eso sí, el derecho que tiene el otrora partido Encuentro Social de participar y coaligar, si así lo desea, en las elecciones municipales, porque esas no son nuevas elecciones, sino una repetición de las que ya ocurrieron, en razón de lo que he mencionado”, señaló.

No obstante, en el convenio existe un apartado que establece que en caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral regrese el registro al PES, los partidos Morena, Verde y PT podrán solicitar incorporarlo a la coalición.