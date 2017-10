INE no permitirá trampas en los comicios 2018, afirma Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) no va a permitir trampas en los procesos electorales que iniciaron, advirtió Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente de este organismo.

Entrevistado tras inaugurar el VIII Foro de la Democracia Latinoamericana, aseguró que el INE tiene en sus manos las reglas y las herramientas para evitar que en los procesos electorales se realicen actos ilegales, si bien es necesario el apoyo de la ciudadanía.

Cuestionado sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revisar los criterios de fiscalización de las recientes elecciones en Coahuila, dijo que se acatará el fallo y que tanto la Dirección Ejecutiva como la Comisión de Fiscalización están trabajando en ello.

Una vez que se tenga el nuevo dictamen, éste se presentará ante el Consejo General, dentro del plazo de los 15 días que estableció el tribunal para revisarlo.

Sin embargo, advirtió, “estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo seguiremos haciendo. Escuchamos las voces de la ciudadanía y la opinión pública; estamos avanzando en consecuencia”.

Pero persisten las omisiones del Poder Legislativo que no ha cumplido con crear las reglas, por lo que el INE ha establecido los criterios con los que se va a actuar.

El tribunal electoral consideró que esos criterios no se pudieron emitir a través de los acuerdos como los creados por el instituto, “pero eso no significa que no tengamos nuestros propios parámetros y que los vayamos a aplicar con toda la consistencia y rigor de la ley para evitar que haya trampas”.

Insistió en que los acuerdos emitidos por el INE se han realizado atendiendo los legítimos reclamos de la sociedad y si bien el Poder Legislativo no ha creado los reglamentos, eso no significa que el instituto a su cargo no tenga capacidad para arbitrar la contienda.

Además, el INE está escuchando a los ciudadanos y actuaremos con apego a la ley dentro de nuestras atribuciones legales e insistió en que el instituto no permitirá las trampas en los procesos electorales, dijo Córdova Vianello.