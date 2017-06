INE integra Consejo Electoral

NUEVO LAREDO, TAM.- Será el próximo 12 de junio cuando concluya la convocatoria para ser aspirante a Consejero o Consejera Electoral, y formar parte del consejo local, haciendo valer su derecho ciudadano y evaluar las próximas elecciones del 2018.

“Ha sido un plazo muy amplio el que ha permitido y señalado el consejo general, en esa convocatoria con el afán de que el mayor número de ciudadanas y ciudadanos, que cumplan el perfil, cumplan los requisitos, y que presenten esa papelería en el INE, venciendo el 12 de junio, teniendo los últimos días de mayo y 12 días de junio, para poderse integrar”, explicó Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE.

Para esto es necesario que los ciudadanos tengan el interés en verificar, que los procesos electorales efectivamente se lleven a cabo con la normalidad democrática legal, siendo esta una actividad que se puede perfectamente combinar con sus trabajos, ya que solo acuden a sesiones de consejo una vez al mes, y cercanas las elecciones se aumenta la participación sin interferir en sus actividades.

“Los requisitos son ser mexicano, o no tener doble nacionalidad, tener tu credencial de elector y tus derechos políticos vigentes, y sobre todo no haber sido dirigente de un partido político en los últimos 3 años, o no haber sido candidato de un partido político igual en los últimos 3 años, fuera de allí todos los formatos están en la dirección de www.ine.mx, convocatoria a consejeros nacional, los formatos en sí, sin sencillos y específicos”, comentó Moncada Fuentes.

Para finalizar el Vocal Ejecutivo del INE, dijo que para ser consejero, no es necesario contar con un doctorado, ser un perito, simplemente ser un ciudadano interesado en corroborar que las elecciones transcurran sin anomalías y con apego a la ley.