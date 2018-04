INE hace sólo reimpresión de credencial de elector extraviadas

Tienen hasta el 20 de junio para acudir y tramitarle, luego ya no se entregarán

NUEVO LAREDO, TAM.- “Ayer lunes 16 de abril terminó el plazo, para recoger las credenciales para quienes no tienen credencial porque la tramitaron durante el 2017 y principios del 2018, por lo que aquellos que no la recogieron, no podrán votar el 1 de julio, y tendrán que esperar hasta que terminen las elecciones para poder recogerla”, informó Manuel Moncada Fuentes Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral en Nuevo Laredo (INE).

Asimismo Moncada Fuentes, dio a conocer que todo aquél ciudadano que haya perdido o pierda su credencial, y que estaba vigente, podrán reimprimirla hasta el 20 de junio, siendo este el único trámite que se podrá realizar por estar en marcha el proceso electoral 2018.

“Existe la posibilidad de solicitar una reimpresión, pero necesita el ciudadano haberla tenido, o que la haya recogido en las últimas fechas y la perdieron, podan hacer una reimpresión, y obviamente quienes no la recogieron tendrán que esperar hasta concluidas las elecciones para recoger la que está en resguardo o tramitarla nuevamente”, precisó el Consejero Presidente del INE.

Después de haber solicitado la reimpresión de su credencial, en un lapso de no más de una semana, podrá acudir y recogerla, también cabe señalar que sólo se hará una reimpresión, lo que significa que no se cambiarán fotos, ni datos de las credenciales, mucho menos si esta vence en el 2018 se actualizaría, ya que pasando el año tendrán que tramitar una nueva credencial.