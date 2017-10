Indigna campaña contra el cáncer de mama de NL

El Inmujeres señaló que la campaña -ya eliminada de las redes sociales oficiales del gobierno de Nuevo León- no solo violenta el derecho a la no discriminación sino que además “lastima y vulnera los esfuerzos” que se llevan a cabo para prevenir el cáncer de mama.

NUEVO LEÓN.- Cero y van dos. En el marco del arranque a nivel nacional de campañas de sensibilización a favor de la detección temprana del cáncer de mama, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón cometió un nuevo error de comunicación al referirse a las mujeres y al abordar el tema de la prevención.

Y es que en el marco del “mes de la sensibilización” se utilizó la imagen de unos melones. Además de la lectura de “vulgaridad”, el uso de una fruta para representar una parte del cuerpo femenino forma parte de la violencia simbólica que abona o perpetua que el trato a las mujeres sea como el que se da a una mercancía o un objeto.

“El descuido y la falta de rigor en la comunicación cosificando el cuerpo de las mujeres, tratándoles como objetos, es reprobable”, señaló el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que a través de un comunicado expresó su indignación.

Pero no solo el uso de la imagen fue incorrecto, sino que el mensaje gubernamentalpublicado en Facebook (afirmando que “el cáncer no se puede prevenir”) parte del total desconocimiento toda vez que con la autoexploración en mamas se puede detectar la formación de “bultitos” de los que hombres (porque los hombres también puede desarrollar cáncer de mama) y mujeres, con apoyo de un médico, deben observar su evolución para descubrir si son cancerígenos o no.

A pesar de la cadena de errores y sin una disculpa de por medio, el gobierno de Nuevo León retiró el mensaje y la imagen y dijo que la persona responsable del manejo de las redes habría cometido “un error humano” al publicar el diseño que fue descartado durante el proceso de elaboración de propuestas, se indicó en el noticiario conducido por Ciro Gómez Leyva en Imagen Tv.