Indaga PGR a cardenal por caso de pederastas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una carpeta de investigación contra el cardenal Norberto Rivera por el presunto encubrimiento de 15 sacerdotes pederastas, indicó el ex sacerdote Alberto Athié.

Detalló que la carpeta de investigación fue abierta el pasado 14 de junio, esta semana él y los demás demandantes acudieron a ratificar la denuncia; detalló que pidieron a la PGR estar presentes cuando el cardenal se presente a rendir su declaración.

El pasado 2 de junio Alberto Athié y José Barba Martín, ex sacerdotes, presentaron ante la Procuraduría General de la República, una denuncia contra el cardenal Rivera Carrera por el presunto encubrimiento de casos de pederastia al interior de la Arquidiócesis de México.

Athié comentó que en diciembre del 2016 durante una conferencia de prensa Rivera Carrera comentó que al menos 15 sacerdotes habían sido enjuiciados y sentenciados ante autoridades eclesiásticas por casos de abuso sexual contra menores; sin embargo, el ex sacerdote aseguró que la Secretaría de Gobernación no cuenta con ninguna información sobre este tema.

El ex sacerdote enfatizó que el cardenal Norberto Rivera debe presentarse a declarar como cualquier ciudadano sin ningún tipo de “privilegio”; resaltó que buscan que este presunto encubrimiento de pederastia no quede impune.

Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, comentó que aún no les ha llegado la notificación de la PGR para que el cardenal se presente a declarar, pero “en el momento en el que llegue, vamos a responder en tiempo y forma. No, nos preocupa en lo más mínimo”.

El 19 de diciembre de 2016 Norberto Rivera aseguró que durante su gestión al frente de la Arquidiócesis de México no encubrió ningún caso de pederastia y que incluso 15 sacerdotes habían sido llevados a juicio.

“Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta de hecho aquí en la Arquidiócesis al menos unos quince sacerdotes han recibido no sólo el juicio sino sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación se manda toda la investigación a la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en estos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”, dijo.