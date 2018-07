Incrementa el flujo de migrantes

NUEVO LAREDO, TAM.- De acuerdo al director de la Casa del Migrante AMAR, Aarón Méndez Ruiz se ha registrado un incremento en el flujo de migrantes, de hasta un 60%, esto en los dos meses del año.

“Desde que nos vinimos a la nueva Casa del Migrante, hemos atendido un poco más de 300 hermanos migrantes, y en deportados, si no tengo un número exacto pero han sido mucho menos, la mayoría se va a la Casa del Migrante Nazareth, lo que no quiere decir que aquí no son bien recibidos, pero ellos alláson transportados directo del puente, a las instalaciones de la casa en mención”, comentó Méndez Ruiz.