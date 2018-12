Inconsciente conductora ocasiona múltiple accidente

NUEVO LAREDO, TAM.- Daños por varios miles de pesos dejó un choque entre tres vehículos, provocado por una imprudente conductora que no respetó la señal de alto.

Ahora, Valeria, de 24 años y con domicilio en la colonia La Joya, deberá pagar los daños, así como la multa que le fue impuesta por agentes de Tránsito.

La mujer conducía un automóvil Honda Accord modelo 2008, placas del estado de Texas, circulando de sur a norte sobre la avenida Mazatlán.

Al llegar a la intersección con la calle Mina, Valeria –de acuerdo al parte oficial- no respeta la señal de alto y al ir cruzando la arteria, es impactado su vehículo de costado por otra unidad.

Se trata de una Nissan XTerra modelo 2001, sin placas, manejada por Viviana, de 29 años, quien circulaba de oriente a poniente sobre la calle Mina, con vía de preferencia.

Tras el encontronazo inicial, el automóvil Honda es proyectado y choca contra una camioneta Chevrolet Cheyenne modelo 2008, placas de Texas, manejada por Juan, de 34 años, quien estaba haciendo alto en el crucero.

“Era alto para mí, hice alto y ella me dio el pase, ella no calculo y aceleró y me pego en la parte de atrás, levantándome y rebote contra la otra troca”, fue lo declarado por Valeria a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.