Incendio en edificio de Nueva York deja dos muertos y 10 heridos

NUEVA YORK.- La mañana de este jueves, bomberos de la Ciudad de Nueva York batallaron para extinguir el incendio en un edificio de tres pisos en Brooklyn, el cual dejó dos muertos y al menos 10 heridos de acuerdo con las autoridades.

El siniestro ocurrió a las 07:00 h en una vivienda en el segundo piso del edificio de tres plantas ubicado en 11th Ave. 6709, en Dyker Heights. Pasó cerca de una hora antes de que el fuego fuera controlado.

Neighbor Heidi Pugni who took this video out her window says she was scared the flames would blow toward her building in #DykerHeights. The fire left 2 people dead, 10 injured incl. 3 #FDNY, all minor. #1010WINS pic.twitter.com/K7yAUrLlC2

— Samantha Liebman (@SamiLiebman) November 9, 2017