Imprudente mujer ocasiona colisión

NUEVO LAREDO, TAM.- Por no respetar la señal de alto en transitado crucero del Sector Centro, una imprudente conductora provocó un choque y su unidad, terminó impactada contra un poste de madera.

Yadira, de 32 años, residente en la colonia Madero, ahora deberá pagar los daños, así como la multa que le fue impuesta por agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

A bordo de una camioneta Chevrolet Blazer modelo 2004, placas del estado de Texas, Yadira circulaba de sur a norte sobre la avenida Aquiles Serdán.

Al llegar al cruce con la calle Belden, la fémina no respeta la señal de alto y al ir cruzando, su vehículo es impactado por otra unidad motriz.

Se trata de un Nissan Versa modelo 2009, sin placas, conducido por Felipe, de 64 años, con domicilio en la colonia Madero, quien circulaba de poniente a oriente y tenía vía de preferencia.

Tras el impacto inicial, Yadira pierde el control de su camioneta y termina estrellándose contra un poste, propiedad de Teléfonos de México.

Pese a lo aparatoso del percance, no se registraron personas lesionadas.

“Hice alto y espere a que no viniera nada y me cruce y me chocó el señor”, fue lo declarado por Yadira a los elementos viales.