Imprudente conductor no respeta alto

Al llegar a la intercesión con la calle Venezuela y de acuerdo al peritaje vial, Brandon no respetó la señal de alto, marcada en luz roja por el semáforo que regula la circulación en dicho crucero.

NUEVO LAREDO, TAM.- Por no respetar la señal de alto, en transitado crucero de esta frontera, un imprudente conductor provocó un aparatoso accidente vial, que solo dejó daños materiales.

Brandon C. M., de 20 años, con domicilio en la colonia Unidad Nacional, ahora deberá pagar los cuantiosos daños, además de la multa que le fue impuesta por agentes viales.

A bordo de un camión de carga, Dodge 3500, Brandon circulaba de sur a norte por la avenida Aquiles Serdán.

Tras pasarse el alto, contra el costado del camión de carga choca un vehículo Buick Century modelo 1998, sin placas, manejado por María Guadalupe D. E., de 41 años, con domicilio en la colonia El Maestro.

Esta unidad iba por la Venezuela y tenía vía de preferencia.

“Venia sobre Aquiles Serdán, al llegar a Lincoln me pone en rojo, avanzo y al llegar a Venezuela está verde y avanzo y me percato que viene el carro y me choca”, declaro Brandon a elementos de Tránsito.

Debido a que ambos conductores aseguraban tener luz verde, se realizó un peritaje basado en la sincronía de semáforos, el cual dio como responsable al chofer del camión.