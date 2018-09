Imprudente conductor deja daños materiales al ocasionar colisión

NUEVO LAREDO,TAM.- Por circular en sentido contrario y no respetar la señal de alto, un imprudente conductor causó un aparatoso accidente, que solo dejó daños materiales.

Ahora Tomas, de 35 años, residente en la colonia La Fe, deberá pagar los daños, además de la multa que le fue impuesta por agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Tomas conducía un automóvil Nissan Tsuru modelo 2012, circulando de sur a norte, es decir en sentido contrario, por la avenida Constitución.

Al llegar al cruce con la calle Perú, Tomás no hace su alto correspondiente y choca contra una camioneta Jeep Patriot modelo 2007.

Esta unidad, manejada por Francisco, de 26 años, iba de oriente a poniente sobre la calle Perú y de acuerdo al peritaje de las autoridades viales, tenía vía de preferencia.

“Vengo por Venezuela y me incorporo a la Constitución, no me percate que estaba el alto y me atravesé”, fue lo declarado por Tomas a elementos de Tránsito.