Imprudente conductor causa aparatoso accidente

Jesús C. M., de 59 años, residente en la colonia 150 Aniversario, es el responsable del percance, de acuerdo al peritaje realizado por elementos de Tránsito.

NUEVO LAREDO, TAM.-Un imprudente conductor provocó un aparatoso accidente, que solo dejó daños materiales, que deberá pagar, además de la multa que le impusieron agentes viales.

A bordo de una camioneta Jeep Liberty modelo 2003, Jesús circulaba por la calle Agustín Melgar con dirección hacia la avenida Cesar Lopez de Lara.

Al llegar a la transitada arteria, Jesús se dispone a dar vuelta a su derecha, con la intención de meterse al estacionado de una negociación, ubicada en el crucero.

Un conductor le cede el paso, pero Jesús no se percata que iba otra unidad, contra la cual se impacta de frente, contra el costado.

Se trata de una Chevrolet Silverado modelo 2007, placas de Tamaulipas, que era conducido por José Luis R. L., de 37 años, con domicilio en la colonia La Joya.

“Yo circulaba por la Agustín Melgar esquina con Lopez de Lara, al dar vuelta, me orillo para entrar al estacionado de González Treviño, un vehículo me cede el paso y no percató que en el otro carril viene una unidad, con la que chocó”, fue lo declarado por Jesús a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal.