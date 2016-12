Impacto será duro, dice Canaco

NUEVO LAREDO, TAM.- La dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Nuevo Laredo, ya había anunciado que se veía venir un incremento al precio de los combustibles.

Hubo quienes señalaron que no se daría tal situación, incluso el viernes en una aparición en los medios el presidente de la República, aseguró que no subirían los precios, dijo Jaime Míreles de la Cruz, presidente de Canaco.

“El presidente dijo que ya incluso había hablado con la Secretaría de Hacienda y que no había porque preocuparse, que el precio de los combustibles no tendría incremento alguno, finalmente sucedió lo que ya habíamos comentado anteriormente y que muchas personas no creyeron”, señaló Míreles de la Cruz.

Ahora habrá que esperar el impacto que tendrá en precios de mercancías para consumo, que son trasladas vía terrestre, de igual forma hay que esperar repercuta también en el costo de los servicios, esta representa un duro golpe a empresarios, chicos y grandes y finalmente la afectación recaerá en el consumidor final”, dijo Míreles de la Cruz.