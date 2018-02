Impacta por alcance, culpa a otro vehículo

NUEVO LAREDO, TAM.- Por ir a exceso de velocidad, un imprudente conductor chocó por alcance contra una camioneta para luego caer a un canal de desagüe.

David, de 24 años, residente en la colonia Victoria, ahora deberá pagar los daños, además de la multa que le impusieron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal.

El conductor responsable, aseguró que otro vehículo le dio un golpe en la parte trasera de su unidad, causando que perdiera el control y chocara.

El joven conducía una camioneta Jeep Liberty modelo 2003, sin placas, de procedencia norteamericana, circulando de poniente a oriente por la Carretera a Anáhuac o Calzada de los Héroes.

Al encontrarse a la altura del bulevar Carlos Cantú, David choca por alcance contra una camioneta Mitsubishi Outlander modelo 2006, placas de Texas.

Esta unidad era conducida por Brenda, de 26 años, con domicilio en el fraccionamiento Villas de San Miguel. Pese a lo aparatoso del percance, no hay personas lesionadas.

Luego del primer impacto, David se cargó a su extrema izquierda y cae a un canal de desagüe.

“Yo venía y me pego una troca a un costado y me descontrole, le pegue a la otra troca y me vine al canal”, fue lo declarado por David a los elementos viales, que lo multaron por ir a exceso de velocidad, perder el control, chocar y porque su vehículo no traía placas.