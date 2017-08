Imagen de Josh Brolin como Cable para “Deadpool 2”

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Ryan Reynolds publicó en Twitter un par de fotografías para mostrar cómo lucirá Josh Brolin, en su papel de Cable, para “Deadpool 2”.

Las fotografías han generado un gran impacto en la red social, pues han sido retuiteadas más de 20 mil veces.

Cable es el hijo de Cíclope y en 1986 apareció por primera vez en el universo Marvel, como un niño. Su identidad de adulto fue creada por Louise Simonson y Rob Liefeld y debutó en la edición de marzo de 1990 de “The New Mutatns”.

Apenas hace unos días, Reynolds también mostró una imagen de cómo lucirá el personaje de Domino.

“Deadpool 2” se estrenará en Estados Unidos el 1 de junio de 2018.

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 7 de agosto de 2017