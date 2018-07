Iker Casillas pone en duda el alunizaje y lo ‘trollean’ en Twitter

Si os fijáis, se nota que @IkerCasillas no fue el portero de la selección en el mundial de 2010: su camiseta ondea, no se ven las estrellas, y no hay rastro de su huella en el césped; ES TODO UN MONTAJE DE PHOTOSHOP pic.twitter.com/hV5WqDioZF

— Sinergia Sin Control (@fred_SSC) July 23, 2018