Iglesia invita a su caminata

NUEVO LAREDO, TAM.- La Caminata del Domingo​ de Ramos, será la actividad con la que las diferentes parroquias de la Diócesis de Nuevo Laredo iniciarán la Semana Santa o también llamada Semana Mayor.

En rueda de prensa el obispo Enrique Sánchez Martínez, acompañado por los organizadores dieron a conocer la serie de detalles de cada uno de los eventos.

Santa Gaytán, responsable de la Pastoral de la.

Movilidad de Multitudes manifestó que la caminata del Domingo de Ramos iniciará a las 8:30 de la mañana y se espera la participación de la gente.

En esta rueda de prensa también estuvieron presentes Luis Arturo Aguilar, un joven de 28 años licenciado en comercio quien será la persona que representará a Jesús durante el viacrusis del Viernes Santo.

“Esta es la primera vez que represento a Jesucristo, ya en otras ocasiones había participado en otros personajes, hace tres meses jamás me hubiera imaginado lo que ahora estoy a punto de hacer con esta representación, pero me siento muy bien de que me hayan elegido. Desde hace cuatro años que pertenezco a Cristo y yo”, manifestó.