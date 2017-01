Iglesia apoya manifestaciones pero rechaza vandalismo

NUEVO LAREDO, TAM.-Ante el rechazo de retroceder en el incremento de la gasolina por parte del gobierno federal, los obispos de México se pronunciaron a favor de la lucha que hace la población para un reajuste en el costo, pero todo en un ambiente de paz, sin dañar a terceros, así lo dan a conocer a través de un comunicado emitido el mediodía de ayer y que ya se distribuye en las diferentes Diócesis de México.

El padre Rogelio Lozano Alcorta, responsable de la pastoral de la comunicación de la Diócesis de Nuevo Laredo, indicó que dicho escrito ya se ha difundido entre los sacerdotes de las diferentes parroquias para que éstos a su vez, hagan está exhortación a los feligreses.

Este pronunciamiento se dió a conocer ayer antes del mediodia, durante la rueda de prensa que habitualmente realizan en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) la que fue presidida por Alfonso Miranda Guardiola, Secretario y vocero General del CEM.

“Somos sensibles ante el momento actual que aqueja a nuestra sociedad. Ante ello, queremos expresar lo siguiente: Como Conferencia del Episcopado Mexicano hacemos un llamado a todos los actores de la sociedad (gobierno, empresas, sociedad civil, partidos políticos, iglesias e instituciones académicas, entre otros), a recorrer el camino de la paz, la justicia y la solidaridad, resolviendo de manera inteligente y creativa los grandes retos que se nos presentan. La disposición para construir la paz y el bien común entre nosotros, es la mejor forma de fortalecer nuestra unidad”, señala.

“Ante la disposición del aumento al precio de los combustibles, exhortamos a las autoridades civiles a reconsiderar seriamente -dado el contexto nacional y las variables internacionales-, esta medida que afecta a todo nuestro País, especialmente a los más pobres. Se requiere ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente, y ser conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental. Hacemos un llamado a la autoridad, especialmente al Poder Ejecutivo y Legislativo, a mirar desde abajo y no solamente desde arriba. No es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados”, agrega.

“Exhortamos también a los ciudadanos para que su descontento manifiesto, y su malestar, comprensible, se encaucen a través de medios pacíficos, creativos y respetuosos de la ley. Nunca la violencia, el vandalismo, el saqueo o la afectación a las vías de comunicación serán el camino. Es urgente construir lazos solidarios verdaderos que promuevan el diálogo, la confianza y la certidumbre entre nosotros. Evitemos la confrontación estéril y la anarquía, pues estas conductas no resuelven los grandes problemas del País, sino que dividen aún más a la Nación”, consideró.

“La violencia genera violencia, destrucción. No expongamos, ni atentemos contra la integridad de ninguna persona, ni la paz social. Seamos sensibles con quienes están siendo doblemente afectados: los que no pueden llegar a sus trabajos, hospitales, escuelas, o no pueden abrir sus comercios, o están siendo saqueados. Llamamos a todos los miembros de la Iglesia Católica, a solidarizarnos especialmente con los más afectados.