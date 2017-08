Identifican a James Alex Fields como responsable de atropellamiento masivo en Charlottesville

VIRGINIA.- James Alex Fields, Republicano, de 20 años de edad, fue identificado por las autoridades del Estado de Virginia como responsable del atropellamiento y muerte de una manifestante y las heridas de otras 19 personas, de acuerdo a información de medios norteamericanos.

De acuerdo a información difundida en redes sociales, Fields se registró como miembro del Partido Republicano en el 2016 y votó por primera vez, presuntamente por Donald Trump, en las elecciones del año pasado.

All I’ve got on James Alex Fields Jr., car killer suspect, is his address, social security number and party affiliation – republican.

— Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) 13 de agosto de 2017