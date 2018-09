Ideal que en actual gobierno haya acuerdo trilateral en TLCAN López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, dijo que sería ideal que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se pudiera lograr un acuerdo trilateral de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Entrevistado al final del acto que tuvo en esta ciudad sonorense, detalló que “lo ideal sería que firmaran este acuerdo los tres gobiernos y que se pudiese hacer todavía en este periodo, que diera el tiempo para que lo firmara el presidente Peña Nieto, eso sería lo mejor, es lo que nosotros deseamos”.

Recordó que con Estados Unidos ya se logró un acuerdo por parte de la presente administración federal de México, en el que su equipo participó como observador y respaldó, y “a nosotros nos gustaría que se entendieran el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá para que el tratado sea trilateral”.

Agregó que en caso de que aquellos gobiernos “no se entiendan”, “nosotros no podemos romper relaciones con Estados Unidos ni con Canadá; si ya se avanzó en un acuerdo, vamos a decir, de carácter bilateral, con Estados Unidos, tendríamos que mantener ese acuerdo y buscar un acuerdo similar con Canadá”.

Asimismo López Obrador puntualizó que más allá de la relación comercial “necesitamos con Estados Unidos también un acuerdo para el desarrollo y la migración. Ese es un tema que está pendiente y yo espero que se resuelva pronto”.

En el acto donde estuvo acompañado por los senadores Lilly Téllez y Alfonso Durazo, enfatizó que el presidente Donald Trump “nos ha tratado de manera respetuosa y eso lo tengo que manifestar; y ya se están logrando algunos acuerdos con respeto a nuestra independencia y a nuestra soberanía”.

En ese sentido dijo que “no somos más que nadie pero tampoco somos menos que nadie; hasta ahora ha sido muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y deseo de todo corazón que así se mantengan las relaciones, no queremos ser vecinos distantes”.

El presidente electo agregó que el próximo Canciller, Marcelo Ebrard, ya tuvo oportunidad de saludar al presidente estadounidense, y afirmó que se tiene una muy buena relación con la Ciudad del Vaticano.

Por otra parte, destacó los cambios legislativos que se hicieron para que tipificar como delitos graves la corrupción, la portación de armas y el fraude electoral, por lo que ahora “los políticos corruptos (irán) a la cárcel sin derecho a fianza”.

En este sentido convocó a quienes obtuvieron cargos en las pasadas elecciones a “estar a la altura del pueblo, nada de hacer lo mismo de antes, está mal vista la corrupción en nuestro movimiento, no queremos corruptos, no queremos políticos fantoches, prepotentes, no queremos gente falsa, queremos gente que le tenga amor al pueblo, amor al prójimo”, expresó.

Además, solicitó a que en el resto de los actos que tendrá, como parte de su gira de agradecimiento por el país, no haya sombra sólo para los presentes en el estrado y se deje a los asistentes en el sol, “así era antes; por eso les ofrezco disculpas, ya no va a volver a suceder y ojalá me escuchen y entiendan”.

En el ámbito local, Andrés Manuel López Obrador señaló que más de 45 mil jóvenes de la entidad, de 18 a 29 años de edad, van a ser contratados, “se les va a dar empleo, van a trabajar como aprendices en talleres, en tiendas, en empresas”, por lo que recibirán una beca.

Además de que en esta ciudad, se van a llevar a cabo acciones de mejoramiento de vivienda y de desarrollo urbano, para lo cual se empleará un presupuesto de 667 millones. También se crearán tres universidades en la entidad, una en Etchojoa, otra en Agua Prieta, y una más en General Plutarco Elías Calles.