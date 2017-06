‘Hysteria’: el cenit de Def Leppard cumple 30 años

La reedición cuenta con pistas en vivo y, por primera vez en CD, la versión en disco del vídeo ‘In the Round in your Face (Live)’. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Echando la vista atrás puede decirse que 1987 fue un buen año para el rock, porque a pesar de lo que piensen algunos, los 80 no fueron únicamente la década más hortera en los musical y estético.También se editaron un puñado de obras que han pasado a la historia del rock.

Se me ocurren varios discos que este año cumplen su trigésimo aniversario, pero la actualidad manda y hoy toca hablar de “Hysteria”, la obra cumbre de Def Leppard que llegó a las tiendas un 3 de agosto de 1987. Al menos en lo que a repercusión comercial se refiere: más de veinticinco millones de copias vendidas en todo el mundo (doce únicamente en los Estados Unidos), y números 1 conquistados en USA, Reino Unido y Australia.

El cuarto álbum de la banda británica no fue sin embargo un disco fácil: la banda tuvo que sobreponerse al accidente de coche que en la nochevieja de 1984 le costó al batería Rick Allen uno de sus brazos. Tras el shock inicial la banda, pero sobre todo el batería, lograrían sobreponerse y gracias a un instrumento creado especialmente para él pudo continuar con su carrera musical. Pero también hubo otros contratiempos cuando el productor Robert “Mutt” Lange sufrió también un accidente automovilístico o el vocalista Joe Elliot tuvo que superar unas paperas, por lo que las sesiones de grabación sufrieron retrasos que explican los cuatro años entre “Pyromania” e “Hysteria”. Un periodo que en la época, con ritmos de grabación más ágiles y giras mucho más cortas que en la actualidad, parecía toda una eternidad. El “Chinese Democracy” de su época, vaya, con el comienzo de las sesiones de grabación en febrero de 1984 y su cierre en enero de 1987.

Con tantos años de por medio y la frágil memoria que suelen demostrar los fans, “Hysteria” podía haber sido un completo fracaso, pero como sabemos Def Leppard salieron ganadores del embite (aunque la fatalidad volvería a golpearles más tarde con la muerte del guitarrista Steven Clark). Tal vez algo de la culpa la tenga el contenido del disco, un álbum inusualmente largo para la época y el formato (LP simple), al alcanzar los 62 minutos de duración, lo que supuso también un desafío tecnológico, pero que contenía enormes pelotazos que reventaron los charts y del que se extrajeron nada menos que siete singles en un periodo de cerca de dos años. Teniendo en cuenta que la versión original del álbum consta de una docena de canciones la cifra parece exagerada, pero da una idea muy aproximada del éxito estratosférico que tuvo el álbum.

Para grabar esta obra maestra del hard rock comercial, Def Leppard y Lange echaron mano de todos los avances que la tecnología de producción les brindaba en la época, razón por la cual “Hysteria” puede sonar un tanto alejado del rock más directo de sus tres primeras obras. O tal vez sea la perfecta fotografía de una banda que en esos cuatro años que había pasado en el dique seco también había crecido en una dirección que tal vez no se entendiese demasiado en algunos círculos en la época -probablemente por la ausencia de un disco intermedio que mostrara el inicio de la evolución-, pero que les llevó a nuevas cotas y abrió un nicho para el rock del que muchos otros saldrían beneficiados posteriormente.

Ahora, treinta años y un día después de su edición original, el próximo 4 de agosto, se lanza una nueva reedición en diversos formatos y configuraciones que incluye abundante material extra (podéis ver el contenido más abajo). Celebrémoslo con el video clip original de “Pour Some Sugar On Me”, probablemente la mejor canción de toda la carrera de la banda. Parece hasta irreal que fuera de los últimos temas que se grabaron para el álbum.

Def Leppard – Hysteria 30th Anniversary Super Deluxe Edition Track List

CD One (Remastered Hysteria)

1. “Women”

2. “Rocket”

3. “Animal”

4. “Love Bites”

5. “Pour Some Sugar On Me”

6. “Armageddon It”

7. “Gods Of War”

8. “Don’t Shoot Shotgun”

9. “Run Riot”

10. “Hysteria”

11. “Excitable”

12. “Love And Affection”

CD Two

1. “Tear It Down” (B-side)

2. “I Wanna Be Your Hero” (Retro Active)

3. “Ride Into The Sun (Retro Active)

4. “Ring Of Fire” (B-Side)

5. “Women” (Radio Edit)

6. “Rocket” (Lunar Mix) (Radio Edit)

7. “Love Bites” (Radio Edit)

8. “Hysteria” (Radio Edit)

9. “Pour Some Sugar on Me” (Radio Edit)

10. “Armageddon It” (Radio Edit)

11. “Release Me” (Stumpus Maximus)

12. Classic Album – Hysteria (BBC Radio Documentary)

CD Three

1. “Rocket” (The Lunar Mix – Extended Version) (B-Side)

2. “Armageddon It” (The Nuclear Mix) (12″ Single)

3. “Animal” (Extended Version)

4. “Pour Some Sugar On Me” (Extended Version)

5. “Excitable” (The Orgasmic Mix) (B-Side)

6. “Rocket” (Lunar Mix) (B-Side)

7. “Rock Of Ages” (Live) (B-Side)

8. “Love And Affection” (Live) (B-Side)

9. “Billy’s Got A Gun” (Live) (B-Side)

CD Four: In The Round, In Your Face (Live)

1. “Stagefright”

2. “Rock! Rock!” (Till You Drop)

3. “Women”

4. “Too Late For Love”

5. “Hysteria

6. “Gods Of War”

7. “Die Hard The Hunter”

CD Five: In The Round, In Your Face (Live)

1. “Bringin’ On The Heartbreak”

2. “Foolin’”

3. “Armageddon It”

4. “Animal”

5. “Pour Some Sugar On Me”

6. “Phil Solo”

7. “Rock Of Ages”

8. “Photograph”

DVD One

1. “Rocket” (TOTP)

2. “Pour Some Sugar On Me” (TOTP)

3. “Animal” (TOTP)

4. “Pour Some Sugar On Me” (Brit Awards)

5. “Women” (Promo Video)

6. “Animal” (Promo Video)

7. “Pour Some Sugar on Me” (Promo Video)

8. “Pour Some Sugar on Me” (US Version Live)

9. “Hysteria” (Promo Video)

10. “Love Bites” (Promo Video)

11. “Rocket” (Promo Video)

12. “Armageddon It” (Live) (Promo Video)

DVD Two (Classic Albums)

1. “Introduction”

2. “Animal”

3. “Hysteria”

4. “Rocket”

5. “Love Bites”

6. “Pour Some Sugar On Me”

Bonus Material

7. “Initial Recordings of Animal”

8. “Rick Gets Hysterical”

9. “Hysteria” (Acoustic Performance)

10. “Drumming – Return to The Status Quo”

11. “The Album According to Joe”

12. “Sugar Stripped Down”

13. “Pour Some Sugar on Me” (Acoustic Performance)

14. “Guitars, Guitars, Guitars”

15. “Windmill II and The Gods Of War”

16. “Mutt’s Vocals in The Mix”

17. “The Album is Finally Released”

Fuente: RockAndRollArmy