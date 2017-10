‘HW me violó’: Rose McGowan

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Rose McGowan estalló este jueves en Twitter en contra del magnate de internet Jeff Bezos, a quien acusó de proteger al productor de Hollywod Harvey Weinstein, quien esta semana fue despedido de la misma compañía que fundó por las revelaciones sobre las decenas de casos de acoso y abuso sexual en contra de jóvenes actrices durante los últimos 20 años.

“Jeff Bezos, le dije a la cabeza de tu estudio que ‘HW’ me violó. Se lo dije una y otra vez. Me dijo que eso no estaba probado. Le dije que yo era la prueba. Te pido que dejes de fondear a violadores y acosadores sexuales. Amo a Amazon pero hay putrefacción en Hollywood”, escribió la artista de 44 años, cuyo guión a Amazon habría sido cancelado cuando exigió la salida de Harvey Weinstein del proyecto.

1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof. — rose mcgowan (@rosemcgowan) October 12, 2017

The New York Times y The New Yorker publicaron esta semana una serie de testimonios de actrices y ex actrices que consignan los abusos y acosos de Weinstein, quien desde inicios de los 90 comenzó a sumar éxito en producciones cinematográficas independientes como Shakespeare Enamorado, Pulp Fiction y El Paciente Inglés, entre otras.

De acuerdo con la agencia AP, McGowan fue atacada sexualmente por Weinstein en 1997 durante el Festival de Cine de Sundance, pero un acuerdo financiero de 100 mil dólares evitó que el productor pisara la cárcel y restingió a la actriz de refirirse al asunto públicamente. Los señalamientos en contra del productor incluyen testimonios de actrices como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Lea Seydoux, Rosanna Arquette, Mira Sorvino y Kate Beckinsale, que acusan desde contactos físicos hasta encuentros incómodos en los que el estudio de Weinstein las citaba para juntas de trabajo, pero éste las citaba en su cuarto de hotel, donde aparecía con toalla de baño y pedía por un masaje.

La cuenta de la actriz fue brevemente suspendida por Twitter durante la publicación de sus mensajes, pues uno de ellos incluía un número de teléfono, lo que según la red social de microblogging viola sus términos de uso. La propia McGowan convocó a que mujeres abandonen la plataforma este viernes por lo que consideró fue un acto de censura de parte de los directivos de Twitter.