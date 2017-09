Huracán ‘Irma’ ya es categoría 5; amenaza las islas del Caribe

MIAMI.- Irma se convirtió en “un huracán extremadamente peligroso” de categoría 5, la máxima en la escala que mide estos fenómenos, y se acerca al Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Los preparativos para la llegada del huracán “deben acelerarse y completarse rápidamente en la zona de advertencia”, dijo el NHC, con sede en Miami.

Las autoridades de las localidades en el noreste del Caribe cancelaron vuelos, cerraron escuelas y pidieron a la gente que se mantenga resguardada mientras el huracán se acerca a la región.

Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el estado de Florida declararon el estado de emergencia. Mientras, los residentes en varias islas del Caribe protegieron sus casas con tablones y realizaron compras de último momento, formando largas filas en el exterior de supermercados y gasolineras.

8 am Special Advisory: #Irma is now a category 5 #hurricane with maximum sustained winds of 175 mph (280 km/h) More: https://t.co/tW4KeGdBFbpic.twitter.com/QU1LWq7QsA

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 5 de septiembre de 2017