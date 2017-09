Huracán ‘Irma’ succiona el mar de las Bahamas

BAHAMAS.– En su paso por las islas del Caribe, el huracán “Irma” absorbió el mar de las islas Bahamas y dejó algunas playas completamente secas.

Varios usuarios de las redes sociales han compartido videos frente a las playas, que ahora son solo un montón de arena. En una grabación se avista la desaparición del mar cerca de un muelle, afectado por el fuerte oleaje de más de seis metros de altura.

Esto, si bien no es algo común, ya ha sucedido en otras ocasiones, y es debido a que “Irma” era muy fuerte y la presión muy baja, que terminó por succionar el agua hacia el ojo del huracán.

La editora de metereología, Angela Fritz, confirmó en The Washington Post la existencia de este fenómeno. Fritz escribió este domingo que “en el centro de la tormenta, donde la presión es extremadamente baja, el agua es arrastrada hacia arriba”.

“Las bajas presiones son básicamente un mecanismo de succión: succiona el aire dentro de ella, y cuando es realmente bajo, puede cambiar el aspecto del océano. Como la tormenta chupa agua hacia el centro, la elimina de los alrededores”, continuó.

Por otra parte, un experto de las Bahamas, Wayne Neely, alertó a residentes de los lugares donde se ha retirado el agua, sobre todo Long Island y Exuma, que el agua volverá al océano “con mucha fuerza”.

Por el paso de “Irma”, el ministro de Turismo de Bahamas, Dionisio D’Aguilar, dijo a la prensa local que el Gobierno había cerrado el aeropuerto internacional en la capital, Nassau, y que alrededor de cuatro mil 100 turistas estaban de visita.

Su paso ha dejado, por el momento, más de 18 personas muertas, pero se espera que este número se eleve tras su paso por Bahamas y Cuba.

Mientras tanto, el huracán “José” continúa su paso y se mueve a una velocidad de 26 kilómetros por hora en dirección noroeste, y se prevé que esta noche o el lunes de un giro hacia el norte, lo que lo situará durante varios días en aguas del Atlántico entre los archipiélagos de Bahamas y Bermudas.

La mayor amenaza que supone este otro ciclón es el fuerte oleaje que llegan a parte de las Antillas Menores, Islas Vírgenes y la costa norte de Puerto Rico, y comenzaría a afectar a La Española (República Dominicana y Haití), parte de Bahamas y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días.

