Hubo poco trabajo en área de urgencias en fin de año

NUEVO LAREDO, TAM.- El área de urgencias del Hospital General “Solidaridad” estuvo completamente vacía este fin de año, por lo que los médicos de guardia tuvieron muy poco trabajo, en comparación de años anteriores médicos de guardia del nosocomio, indicaron que tuvieron saldo blanco.

El doctor, Juan Manuel Salazar, jefe de urgencias del hospital, mencionó que afortunadamente este fin año así como el día primero de enero, no se presentaron casos que lamentar, pacientes sobre todo con alguna urgencia por las festividades de fin de año, y año nuevo.

“No tuvimos ninguna persona lesionada, solamente los típicos accidentes viales, pero en cuestión de quemaduras, o niños que se lesionaron por pirotecnia, afortunadamente no tuvimos ningún caso, yo pienso que esto se debe al cuidado que ejercen los padres para con sus hijos”, explicó.

Añadió que cada vez los padres de familia y las personas adultas hacen más conciencia de lo que debe ser la prevención, y sobre todo los cuidados que se tienen con los menores de edad al momento de que están encendiendo los artefactos pirotécnicos, que es el punto crítico donde se presentan más accidentes.

Destacó que en años anteriores se han atendido a una gran cantidad de personas que son llevados a urgencias por quemaduras de cohetes, principalmente niños, incluso personas heridas a causa de balas perdidas, que en estos festejos por fortuna no se presentó ningún caso.

Precisó que los días 30, 31 y 1 de enero, debido a accidentes viales, solamente atendieron a tres pacientes que presentaban heridas leves, aún y cuando ya pasaron los festejos el médico exhorta a la ciudadanía a seguir extremando precauciones para prevenir toda clase de accidentes.

“Bueno y debido a las bajas temperaturas que se están registrando en las ciudad, las madres de familia deben extremar precauciones para con sus hijos menores, de no exponerlos a los cambios bruscos de temperatura, que no los saquen a la calle si no hay necesidad, y que los abriguen bien, para evitar enfermedades de tipo respiratorio”, subrayó.