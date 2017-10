Huawei lanzará un servicio para competir con Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- Huawei se encuentra celebrando el Huawei Eco-CONNECT Europe 2017, un evento en el que está presentando sus novedades para el año entrante, aunque enfocadas al mercado europeo. Una de las mayores novedades que presentó fue Huawei Video Service, una nueva opción en el competido mercado de los servicios de televisión en streaming.

Huawei Video Service es una especie de Netflix exclusivo de los usuarios de dispositivos de la marca china, que estará disponible a través de una app que vendrá preinstalada en todos los dispositivos Huawei que salgan a la venta durante el segundo trimestre del año 2018.

Supuestamente desde el nuevo servicio de Huawei se podrá tener acceso a películas y series populares distribuidas por las productoras Under the Milky Way y, en el caso de España, ARTSMedia. Inicialmente el servicio sólo estará disponible en Europa, pero la idea es comenzar a llevarlo a más mercados. Huawei también indicó que su estrategia, a diferencia de otros competidores, es nutrir el catalogo de Huawei Video Service con contenido local de cada mercado en el que esté disponible. Así, se dará prioridad a cerrar acuerdos con televisoras y distribuidoras de contenido nacionales conforme la app este disponible en mercados determinados.

El servicio tendrá una versión gratuita -con tráilers, entrevistas, detrás de cámaras y algunos capítulos especiales- y otra versión con costo de suscripción para ver las películas y series completas.

Los dos primeros mercados en los que estará disponible Huawei Video Service serán Italia y España, pero piensan ampliar su alcance a lo largo del 2018. Huawei también anunció que la Huawei AppStore, hasta ahora exclusiva de China, comenzará a llegar a otros mercados a lo largo del 2018.

Fuente: Código Espagueti