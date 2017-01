Huawei Honor 6X, sin fecha para llegar a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Huawei Honor toma el escenario del CES 2017 para presentar su teléfono Honor 6X, que llegó a finales del año pasado a China. La marca dijo que este celular de gama media con características técnicas interesantes, estará disponible en Estados Unidos y algunos países de Europa este 4 de enero.

Así, en México tendremos que esperar para tenerlo en las manos y comprobar los alcances de su pantalla Full HD de 5.5 pulgadas, memoria RAM de 3 o 4GB, almacenamiento de 32 o 64GB, cámara principal con doble lente y sensor de huellas digitales.

En el país, ya está a la venta el Honor 8, el cual sobresale por su diseño premium y su batería de 3000mAh con carga rápida.

Honor 6X también se distingue por integrar un cuerpo de metal, el cristal 2.5D en su display y el sistema operativo Android 6.0 Marshmallow con la capa de personalización EMUI 4.1, propia de la marca.

Especificaciones

La versión de entrada del Honor 6X tendrá un costo de 250 dólares (aproximadamente 5 mil 200 pesos), mientras que la de mejores características, 300 dólares (6 mil 300 pesos).

Overall info about #Honor6X! See how we can double your experience! #DoubleOrNothing pic.twitter.com/5XYZNidrd2

— Honor (@Honorglobal) 3 de enero de 2017