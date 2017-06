Hoy hace 10 años: Feliz cumpleaños iPhone

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo de ahora comparado contra el de hace 10 años ha cambiado en forma impresionante. Mucha de la responsabilidad de esto la tuvo una persona que puso la red al alcance de la mano de todos, Steve Jobs.

El 29 de junio del 2007 se introdujo al mercado el iPhone. El poder de una pequeña computadora en las manos. Pensar que Apple se iba a convertir en un gigante en la parte telefónica en esos momentos era un poco incierto.

El mundo de los teléfonos era gobernado en ese entonces por compañías como BlackBerry y Nokia. Los que controlaban que teléfonos celulares salían al mercado eran las compañías telefónicas y los fabricantes de teléfonos se adecuaban a las necesidades de éstas. Esto cambió con la llegada del iPhone. En ese momento los proveedores de telefonía y servicios de internet se convirtieron en un commodity. El iPhone destruyó la llamada telefónica.

Un año después, Google con el sistema operativo para móviles Android, apareció en el teléfono móvil HTC Dream. Otro de los que cambió la manera en que nuestro mundo se maneja actualmente.

Las 36 fotos

Muchos de nosotros todavía recordamos las cámaras de rollo con las 36 fotos, por lo que cada foto representaba una oportunidad única para guardar un recuerdo. El selfie sería una gran tontería, porque solo teníamos 5 rollos para todas las vacaciones. Hace 10 años la industria de la fotografía ya estaba afectada por la fotografía digital. En ese tiempo, aún se imprimían las fotos. Ahora con los aparatos de telefonía, la gran mayoría de las fotos no se imprime. Ahora las fotos se envían por WhatsApp, se comparten en Facebook o Instagram. La horrenda rutina de ver las diapositivas de las vacaciones de la tía abuela se convirtió en el “stalkeo” de los conocidos (y no tan conocidos) en diversas plataformas de redes sociales.

El GPS

En ese momento Garmin dominaba el mundo de los mapas digitales. Si usted iba a rentar un coche en una ciudad o país desconocido, pagando un extra se podía llevar un aparato con los mapas digitales grabados. Con el iPhone empezó a aparecer Google Maps, que hacía las veces de un aparato de GPS. Ahora con aplicaciones sociales como Waze ,cualquiera que tenga un teléfono móvil puede evitar el tráfico de su ciudad o saber cómo llegar a casi cualquier lugar desde su mismo teléfono. Garmin ha cambiado su enfoque de aparatos GPS a tecnologías más dedicadas a desempeño deportivo como relojes que miden desde los latidos por minuto hasta por donde corrimos. Claro, estos relojes tienen una aplicación que se conecta a su teléfono inteligente para saber su desempeño.

La Bolsa de Valores

Hace 10 años, solo una compañía de tecnología estaba dentro del top 5 del mercado bursátil. Hoy el top 5, lo conforman Apple, Amazon, Alphabet (Google), Facebook y Microsoft. El crecimiento de estas compañías se podría decir que está basado en la accesibilidad que le han dado los teléfonos móviles a mucha gente que usa sus servicios. Solo Facebook y Google basan gran cantidad de sus ingresos en la publicidad que se transmite en sus plataformas de dispositivos móviles.

Solo imagine cuántas ideas se han llevado a cabo por la accesibilidad que da un teléfono conectado a la red. Compañías de movilidad que no tienen taxis, compañías que ofrecen hospedaje que no tienen hoteles, millones de desarrollos en apps que dan servicio a las personas. Muchos de los millonarios de hoy no existirían en un mundo sin telefonía móvil.

La vida sin el iPhone

Imagine su vida sin iPhone hoy. Tendría que salir a la calle y esperar a que pasara un taxi para llevarlo a su destino. Si tiene que ir a una dirección que desconoce tendría que pedir indicaciones a las personas que se va encontrando en el camino. Tendría que salir al súper en lugar de poder hacerlo con varios clicks. Si tuviera un antojo en la noche para cenar tendría que ver si su restaurante favorito tiene servicio a domicilio en lugar de dar dos clicks y pedirlo.

Hoy en día, muchos procesos se facilitan vía los teléfonos celulares. Hacer el check in en las aerolíneas, los boletos en el cine, compras en establecimientos, leer el periódico, o hacer un “FaceTime” para que los abuelos vean a sus nietos.

Hace 10 años, era complicado pensar que íbamos a tener un aparato que nos iba a acercar a todo esto. Saber si alguien está bien en alguna situación de riesgo o iniciar una revolución vía Twitter, el cambio de paradigma en la comunicación que empezó con el iPhone ha cambiado la manera en la que se vive hoy en día. ¡Feliz décimo aniversario iPhone!

Fuente: SDP Noticias