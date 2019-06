Hoy cuentan los votos en los tres consejos distritales electorales

No se pudieron contar los resultados de 10 casillas de los tres distritos, debido a que no traían el acta de escrutinio a la vista. [Juan Rodríguez/ Líder Informativo]

No se pudieron contar los resultados de 10 casillas de los tres distritos, debido a que no traían el acta de escrutinio a la vista. [Juan Rodríguez/ Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Este martes están programadas las sesiones de cómputo en los tres consejos distritales electorales con sede en esta ciudad fronteriza, las cuales empezarán a las ocho de la mañana y culminarán hasta que se dé fe de todos los sufragios emitidos el pasado domingo 2 de junio, esperándose que hoy mismo se culmine con dicha tarea, para el miércoles estar haciendo entrega de las constancias de mayoría a los candidatos ganadores.

Así lo dieron a conocer por separado por presidentes de los consejos distritales 1 y 2, de esta ciudad fronteriza, César Hernández Anguiano y Bernardino Aguilar Cerda, quienes indicaron que las sesiones darán inicio en punto de las ocho de la mañana.

“Tenemos programadas las sesiones de cómputo de votos para este martes 4 de junio y una vez terminado el conteo, el representante del partido triunfante decidirá a qué horas se le hará entrega de la constancia de mayoría al ganador de la contienda electoral”, dijo Aguilar Cerda.

Por su parte el licenciado Hernández Anguiano dijo que lo más seguro es que las constancias se entreguen el miércoles, y en este caso sería a los candidatos panistas Manuel Canales Bermea, Imelda Sanmiguel Sánchez y Félix Fernando García Aguiar.

En este sentido cabe apuntar que faltando solo por contar 4 casillas en el Distrito 1, y 3 en los Distritos 2 y 3, el triunfo de los abanderados del PAN es inobjetable, pues en este sentido en el caso del Distrito 1 el candidato Manuel Canales Bermea llevaba contabilizados 13 mil 951 votos, contra 8 mil 057 de su más cercano perseguidor, que en este caso es el abanderado de MORENA, Oscar Alarcón Santos.

En el caso del Distrito 2 Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, llevaba contados a su favor 16 mil 094 sufragios, contra 9 mil 512 de la candidata morenista, Diana Cantú Meléndez, y en lo que compete al Distrito 3, Félix “El Moyo” García Aguiar llevaba 19 mil 171 votos, contra 9 mil 245 del candidato de MORENA, Jaime Barrera Salinas.

Cabe apuntar que no se pudieron contar los resultados de 10 casillas de los tres distritos, debido a que no traían el acta de escrutinio a la vista, pero evidentemente los resultados que estos tengan no alterarán en nada el resultado de la elección, de ahí que muy probablemente se entreguen las actas de mayoría el miércoles.