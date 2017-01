Hoy comienzan las audiciones de la Compañía de Danza de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Hoy es el primer día de audiciones de la Compañía de Danza de Nuevo Laredo, la cita es en el Salón de Danza del Centro Cultural en punto de las 4:00 de la tarde.

La Dirección de Cultura y Deporte convoca a bailarines de ballet, con o sin experiencia de 10 a 35 años de edad, a participar en las audiciones para formar parte de los proyectos que tiene la CDNL este 2017.

La compañía, con maestros calificados como Eduardo Flores y Adelaida Viesca, busca integrar un grupo mayor de 25 personas entre hombres y mujeres para formar parte de uno de los proyectos más importantes de este 2017, además los seleccionados podrán perfeccionar su técnica y ampliar su conocimiento en esta disciplina.

“Son dos audiciones las que tendremos, la primera el viernes 20 y el sábado 21, esta última a las 12:00 de medio día; estamos muy interesados en este proyecto que es tan ambicioso y profesional, esperamos formar un grupo amplio, necesitamos varones y también chicas, no importa que tengan conocimientos o no, nosotros aquí los vamos a formar, es importante que lleguen calmados y seguros de sí mismos, no se pongan nerviosos estamos nosotros para ayudarlos a perfeccionar su técnica”, expresó Flores.