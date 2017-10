Hoy bendecirán a las mascotas

NUEVO LAREDO, TAM.- Hoy se celebra el Día de San Francisco de Asís, patrono de la naturaleza y los animales, por este motivo en la parroquia de este santo, ubicada en la colonia San Rafael se estarán bendiciendo a las mascotas.

El párroco de este templo, Eduardo Ayala, mencionó que éste día es muy especial para las personas que realmente se preocupan por la naturaleza y para quienes aman a los animales, ya que ellos al igual que éste santo católico, realmente saben dar el trato que Dios quiere para las mascotas así como cuidar el entorno en el que viven.

El padre Ayala lamentó que debido al descuido al planeta, ya esté causando daños a la humanid

d con los son los diferentes fenómenos naturales que se han presentado recientemente.

“Lamentablemente la gente no hace caso y no da el respeto que la naturaleza y los animales requieren, de repente suceden cosas y se cree se empezará a ser consciente, pero pasa el susto y nuevamente vuelven a ser los mismos, a seguir contaminando, maltratando a los animales, no cambian”, manifestó.