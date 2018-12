Hospital Materno Infantil tiene confortable sala de espera

NUEVO LAREDO, TAM.- Desde este miércoles el Hospital Materno Infantil ya cuenta con una confortable sala de espera en el área de pediatría, ello con el apoyo del Club Rotario Nuevo Laredo Reforma, a quienes se les hizo saber sobre el proyecto y de la inquietud que tenían.

El Doctor, Jorge Pérez Santos director del nosocomio, mencionó que la sala la cual fue inaugurada será destinada para los niños recién nacidos, y sobre todo para la prevención de enfermedades congénitas, ello a través de los estudios que ahí se realizan, que son los tamiz.

“Con este logro vamos a cerrar este 2018 exitoso y bendecido, porque me queda claro que cuando uno quiere, y uno se propone y hace bien las cosas, no hay tiempo ni fecha que no se llegue, y este 12 de diciembre realizamos también nuestra misa para agradecer a la Virgen de Guadalupe por lo que nos a dado”, dijo.