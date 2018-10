Homenajea Lil Xan a Mac Miller

CIUDAD DE MÉXICO.-Lil Xan rindió tributo al fallecido cantante Mac Miller al convertirlo en la portada de su nuevo álbum, Be Safe, la cual compartió en Instagram.

“Este álbum es para todos y para cualquier persona que hayas perdido en la vida”, dijo el músico.

En la ilustración se puede ver a Miller vestido con una sudadera naranja y usando gafas redondas, mientras sostiene entre sus manos una lápida con las palabras “Be Safe” grabadas junto a un corazón roto.

De acuerdo con E! News, “Be safe” fueron las últimas palabras que Mac Miller le dijo a Lil Xan antes de morir.

“Antes de irme, él me dijo: ‘cuídate’ (be safe). Lo que usualmente la gente te dice, ya sabes, ‘cuídate”.

“Pero él me agarró y me hizo retroceder y me dijo: ‘No, lo que quiero decir es, ‘mantente a salvo’. Eso casi me hizo llorar y lo volvió mi ídolo ahí mismo”, dijo el rapero en una entrevista.

La muerte de Miller afectó tanto a Xan que el músico publicó en Instagram que estaba considerando abandonar la industria musical, aunque tiempo después se embarcó en una gira nacional y visitó la ciudad natal de Miller, Pittsburgh.

Al estar ahí, el intérprete de “Betrayed” visitó el Blue Slide Park, lugar que inspiró parte del trabajo de Miller ya que era donde él jugaba con frecuencia cuando era niño.