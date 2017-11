Homenajea en vida a ‘Héroe ferrocarrilero’

NUEVO LAREDO, TAM.- A sus 85 años de edad don José Antonio Martínez Rivera, jubilado ferrocarrilero, fue reconocido como “Héroe ferrocarrilero”, este martes en el marco de la celebración del “Día del Ferrocarrilero”, reconocimiento hecho por directivos y alumnos de la Escuela Primaria “Héroes Ferrocarrileros” de esta ciudad fronteriza.

Don “Toñito” como es conocido por todos sus compañeros del Sindicato y directivos de la escuela Ferrocarrileros, fue una pieza importante en la edificación de esta Institución Educativa, ya que parte de su historia la inicio don Antonio, que con su juventud y entusiasmo, realizó las gestiones para que donaran el terreno donde ahora existe la primaria y un kínder.

A pesar de sus 85 años, don “Toñito”, permanece lúcido en sus recuerdos, platicando sus vivencias y sobre todo sus logros al menos en lo que respecta a la edificación de la primaria “Héroes Ferrocarrileros”, que ahora le regresan el favor, con la distinción como Héroe Ferrocarrilero.

“Yo no me esperaba esto, fue una gran sorpresa que me dieran este reconocimiento, pero de verdad me llenó de mucha alegría, incluso hasta unas lágrimas se me salieron, porque como te digo, no me lo esperaba, y le agradezco a todos los que me dieron este reconocimiento”, agregó.